Объявлен старт продаж квартир комфорт-класса в ЖК с парком и озером на правом берегу Новосибирска!

Уникальные планировки с гардеробными, мастер-спальнями и просторными лоджиями

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В жилом комплексе «Тайгинский парк» открылись продажи в новом доме №4 по ГП. Стоимость квартир начинается от 3,25 млн руб.* Сейчас покупателям доступны бесплатная программа обмена жилья**, скидки до 230 тыс. руб.*** и ипотека от 4%**** годовых на весь период кредитования!

Жилой комплекс, в котором хочется жить

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой КПД-Газстрой Фото: Предоставлено пресс-службой КПД-Газстрой

Группа компаний «КПД-Газстрой», одна из крупнейших строительных компаний Сибири, возводит в Калининском районе Новосибирска новый ЖК «Тайгинский парк». Два дома жилого комплекса уже встретили новоселов, а на строительных площадках третьего и четвертого активно ведутся работы. Всего здесь будут возведены десять домов комфорт-класса. Территория застройки — больше 11 га, здания переменной этажности, что повышает инсоляцию внутри помещений и на придомовых территориях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой КПД-Газстрой Фото: Предоставлено пресс-службой КПД-Газстрой

Для комфорта и безопасности жителей в ЖК «Тайгинский парк» предусмотрены: современные холлы, вместительные колясочные, видеонаблюдение в местах общего пользования. В архитектуре за основу организации пространства взят принцип безбарьерной среды для удобства маломобильных граждан, родителей с колясками и малышей.

Вокруг квартала уже сформирована транспортная и социальная инфраструктура — от школ и детских садов до торговых центров и спорткомплексов. Созданы все условия для комфортной и счастливой жизни.

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Местом притяжения жителей и гостей станет собственный парк с набережной и озером площадью 2,5 га. На территории запроектированы: гриль-площадки с беседками, теннисный корт, каток, сиреневый сад, спортивные и игровые зоны, коворкинг, сцена для проведения праздников, а также набережная со смотровыми площадками. Проект благоустройства ЖК награжден серебряным дипломом XII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре, дипломом финалиста премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards.

Новый дом «Тайгинского парка»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой КПД-Газстрой Фото: Предоставлено пресс-службой КПД-Газстрой

Дом №4 (срок сдачи: третий квартал 2025 г.) — переменной этажности, при проектировании учитывались градостроительные и природные факторы, в здании две блок-секции — 14 и 9 этажей. Монолитный дом будет возведен вдоль пешеходного бульвара. В шаговой доступности — выход к парку и озеру. Для автомобилистов предусмотрены подземный паркинг на 99 мест, а также наземная стоянка.

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Квартирография разнообразна и сбалансирована с учетом ожиданий аудитории. В доме 194 квартиры и широкий выбор планировочных решений: от функциональных студий до просторных трехкомнатных квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Особого внимания заслуживают видовые квартиры с угловым остеклением.

Во всех планировках предусмотрена предчистовая отделка, при покупке любой квартиры можно выбрать дополнительную опцию: ремонт под ключ. Финишная отделка от застройщика позволяет приобрести готовое жилье по оптимальной цене, избежать дополнительных трат времени и средств после сдачи дома и быстро переехать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой КПД-Газстрой Фото: Предоставлено пресс-службой КПД-Газстрой

Сейчас на покупку квартир в доме №4 по ГП действуют выгодные цены начального этапа строительства!

Приезжайте на экскурсию в жилой комплекс «Тайгинский парк», оцените демоквартиры. Такси по городу — за счет застройщика!

ЖК «Тайгинский парк», офис продаж:

Новосибирск, ул. Тайгинская, 22а

тел. +7(383)373-68-40

Рекламодатель — ООО «СЗ КПД-Газстрой-Инвест» Застройщик — ООО «СЗ КПД-Газстрой», проектные декларации на сайте наш.дом.рф. * Стоимость указана на квартиру-студию 24,8 кв. м в доме №4 по ГП при покупке за наличный расчет, в ипотеку без дополнительного субсидирования. Предложение ограничено, действует на определенные номера квартир. ** Юридическое оформление документов оплачивается отдельно. Срок действия предложения до 30.11.2023 г. *** Скидка 3% действует с 12.05.2023 г. по 30.11.2023 г. при покупке за наличный расчет, в ипотеку без дополнительного субсидирования. Предложение ограничено, действует на квартиры в домах №3, №4 по ГП. **** Ипотека от Банка ВТБ (ПАО), лицензия №1000 от 08.07.2015 г. Сумма кредита — от 500 тыс. руб. до 6 млн руб., срок — до 30 лет. Первоначальный взнос — от 20%. Ставка годовых — от 4% по программе семейной ипотеки. Предложение распространяется на все виды квартир в домах №3, №4 по ГП. Предложение актуально на момент публикации.

ООО «СЗ КПД-Газстрой-Инвест»