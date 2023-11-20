В Челябинской области школьники смогут ездить в электричках за полцены весь год

Законодательное собрание Челябинской области рассмотрит законопроект, устанавливающий право льготного проезда в пригородных поездах для студентов и школьников на весь календарный год. С такой инициативой выступил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас скидка в 50% на билеты в электричках для студентов и школьников предоставляется в течении учебного года – с 1 сентября по 15 июня. Новая инициатива учитывают пожелания родителей и студентов, так как зимние и летние месяцы являются самыми активными по использованию пригородного железнодорожного транспорта.

Поправки предусматривают круглогодичную льготу в виде 50% скидки от действующих тарифов на проезд в пригородных поездах. Льгота распространяется на обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, а также учащихся очной формы обучения учреждений начального профессионального, среднего и высшего профессионального образования. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального парламента 30 ноября.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

.