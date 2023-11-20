Внук Шарля де Голля посетит Петербург в 2024 году

Французский общественный деятель Пьер де Голль, внук генерала Шарля де Голля, посетит Санкт-Петербург в 2024 году, сообщил губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Губернатор пригласил Пьера де Голля снова посетить Петербург во время IX Международного культурного форума, который прошел с 16 по 18 ноября. Французский общественный деятель принял участие в секции «Познание истории через культуру». По словам губернатора Петербурга, он выступает за сотрудничество между Россией и Францией, основанное на исторической памяти.

В числе профессиональных интересов Пьера де Голля находятся историко-культурные связи России и Франции, поэтому, по его словам, к нему часто обращаются с вопросами о российской культуре.

«Он подтвердил, что сегодня на Западе пытаются сократить присутствие русской культуры. Все это ведет к одностороннему взгляду, дезориентирует общество. При этом Пьер считает, что именно понимание культурного кода – основа для диалога»,— рассказал губернатор.

Пьер де Голль возглавляет фонд Фонд за мир между народами и процветание и Ассоциацию «MIR Франция и франкофония». Работает советником по бизнес-стратегии и корпоративным финансам в частном банке.

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