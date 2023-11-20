Доля «серого» рынка сигарет в Сибири выросла до 10%

В 2023 году доля нелегального оборота табачных изделий в Сибирском федеральном округе достигла 9,6%. В Новосибирской области за год она увеличилась с 14,1% до 14,7%, в Красноярском крае с 4% до 7,4%, рассказали в Национальном научном центре компетенций (АНО «ННЦК»).

Как рассказала директор АНО «ННЦК» Ирина Бушина, в целом по России нелегальный рынок сигарет составляет 13,9%, против 12,1% годом ранее. В количественном выражении это порядка 1,4 млрд пачек сигарет, что, по экспертным оценкам, приводит к потерям федерального бюджета в размере около 130 млрд руб.

Заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин сообщил, что в последнее время много нелегальной продукции поступает из Сербии, Армении, Азербайджана и т.д.

По словам менеджера по работе с органами государственной власти JTI Россия Романа Трошкина, в структуре нелегального оборота почти на 10 процентных пунктов сократились поставки из стран-членов ЕАЭС, которые традиционно составляют наибольшую часть всего нелегального оборота в России (53% в 2023 году против 62% в 2022). Это произошло за счет гармонизации акцизных ставок, запущенным в рамках ЕАЭС, а также в рамках двусторонних отношений между Россией и Белоруссией, отметил он.

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Лолита Белова