На Кубани планируют высадить за год более 1500 гектаров садов

В Краснодарском крае в 2023 году планируют высадить более 1,5 тыс. га садов. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, закладка новых садов пока продолжается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

По словам главы региона, аграрии используют преимущественно местный посадочный материал. В 30 питомниках края уже вырастили 7 млн саженцев, устойчивых к внешним воздействиям. Уже в ближайшие два года они дадут хороший урожай.

«Со своей стороны мы предусмотрели различные меры поддержки. В том числе для начинающих садоводов действует региональная программа "Малый сад", по которой можно получить 3 миллиона рублей на закупку саженцев, оборудования и спецтехники»,— отметил Вениамин Кондратьев.

По данным администрации Краснодарского края, в 2023 году на субсидии садоводам выделили рекордные 1,2 млрд руб. Устойчивому развитию отрасли также способствует научная база.

Краснодарский край остается ведущим регионом по садоводству. В этом году общий урожай фруктов и ягод превысил 500 тыс. тонн. Всего за последние восемь лет на Кубани заложили 13,6 тыс. га садов, из которых 10,8 тыс. — интенсивного типа. Больше всего посадочных площадей в Славянском, Абинском и Ленинградском районах.

Татьяна Ручкина

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