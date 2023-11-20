Облсуд оставил в СИЗО экс-начальника комитета дорожного хозяйства Челябинска

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему начальнику комитета дорожного хозяйства регионального центра Ринату Кучитарову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ». Он останется в следственном изоляторе как минимум до 5 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Сторона защиты просила заменить содержание под стражей более мягкой мерой пресечения. Однако областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Рината Кучитарова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в декабре 2022 года. По версии следствия, в 2020 году глава комитета дорожного хозяйства намеренно завысил начальную цену контракта на озеленение центра Челябинска, а в дальнейшем оплатил невыполненные работы на сумму 8 млн руб. Ринат Кучитаров вину отрицает.

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