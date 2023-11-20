Омский «Авангард» одерживает девятую победу подряд, выиграв «Нефтехимик»
Омский «Авангард» одержал девятую победу подряд, обыграв «Нефтехимик». Игра прошла в Нижнекамске, гости выиграли со счетом 1:4.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Первую шайбу забросили хозяева на 19-ой минуте первого периода. Сравнять счет «Авангарду» удалось в начале второго периода, а уже на 11-ой минуте команда вышла в лидеры - Игорь Мартынов забил с передачи Семена Чистякова.
Третья шайба в ворота хозяев отправилась в третьем периоде. Финальный гол забил Рид Буше с передач Валентина Пьянова и Владимира Ткачева на 16-ой минуте.
По итогам 32 игр «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» расположился на девятом месте. Следующий матч у омичей состоится 21 ноября против «Трактора» из Челябинска.