Омский «Авангард» одерживает девятую победу подряд, выиграв «Нефтехимик»

Омский «Авангард» одержал девятую победу подряд, обыграв «Нефтехимик». Игра прошла в Нижнекамске, гости выиграли со счетом 1:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Первую шайбу забросили хозяева на 19-ой минуте первого периода. Сравнять счет «Авангарду» удалось в начале второго периода, а уже на 11-ой минуте команда вышла в лидеры - Игорь Мартынов забил с передачи Семена Чистякова.

Третья шайба в ворота хозяев отправилась в третьем периоде. Финальный гол забил Рид Буше с передач Валентина Пьянова и Владимира Ткачева на 16-ой минуте.

По итогам 32 игр «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» расположился на девятом месте. Следующий матч у омичей состоится 21 ноября против «Трактора» из Челябинска.

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Александр Киселев