Работникам застройщика «Новомарусино» выплатили 13,6 млн рублей долгов после вмешательства прокуратуры

В Новосибирской области выплачены долги по зарплате работникам ООО «Доступное жилье Новосибирск». Всего – 13,6 млн руб., сообщили в прокуратуре региона. Компания находится в процедуре банкротства с 2019 года.

«При рассмотрении дела о банкротстве общества прокуратура области отстаивала интересы государства, обманутых дольщиков и бывших работников. Удалось добиться перехода прав застройщика-банкрота Фонду развития территорий, который за счет собственных средств погасил долги по заработной плате»,– сообщили в прокуратуре региона.

ООО «Доступное жилье Новосибирск» (ДЖН) являлось одним из застройщиков ЖК «Новомарусино», который строился с привлечением средств дольщиков. Как ранее сообщали сами дольщики, в проблемных домах было продано 726 квартир, в их числе 126 квартир за 234 млн руб. приобрела мэрия Новосибирска для расселения ветхих и аварийных домов. Обманутыми дольщиками признаны около 800 человек.

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Оксана Павлова