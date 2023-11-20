СК РФ взял на контроль ситуацию с жильем для сироты из Ульяновской области

СУ СК РФ по Ульяновской области проведет процессуальную проверку информации о нарушении жилищных прав сироты. Соответствующее поручение главе регионального ведомства региона Сергею Михайлову дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В СМИ и социальных медиа сообщается, что сироте из Ульяновской области более шести лет не предоставляется положенное по закону благоустроенное жилое помещение»,— говорится в сообщении.

В связи с этим девушка вынуждена проживать у родственницы. Руководитель СУ СК РФ по Ульяновской области Сергей Михайлов представит Александру Бастрыкину доклад о предварительных и окончательных итогах проверки.

Георгий Портнов