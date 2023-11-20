СК РФ взял на контроль ситуацию с жильем для сироты из Ульяновской области
СУ СК РФ по Ульяновской области проведет процессуальную проверку информации о нарушении жилищных прав сироты. Соответствующее поручение главе регионального ведомства региона Сергею Михайлову дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«В СМИ и социальных медиа сообщается, что сироте из Ульяновской области более шести лет не предоставляется положенное по закону благоустроенное жилое помещение»,— говорится в сообщении.
В связи с этим девушка вынуждена проживать у родственницы. Руководитель СУ СК РФ по Ульяновской области Сергей Михайлов представит Александру Бастрыкину доклад о предварительных и окончательных итогах проверки.