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СК РФ взял на контроль ситуацию с жильем для сироты из Ульяновской области

СУ СК РФ по Ульяновской области проведет процессуальную проверку информации о нарушении жилищных прав сироты. Соответствующее поручение главе регионального ведомства региона Сергею Михайлову дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В СМИ и социальных медиа сообщается, что сироте из Ульяновской области более шести лет не предоставляется положенное по закону благоустроенное жилое помещение»,— говорится в сообщении.

В связи с этим девушка вынуждена проживать у родственницы. Руководитель СУ СК РФ по Ульяновской области Сергей Михайлов представит Александру Бастрыкину доклад о предварительных и окончательных итогах проверки.

Георгий Портнов

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