На Кубани более 100 тысяч рублей зарабатывают всего 6,4% жителей

В Краснодарском крае зарплату более 100 тыс. руб. в месяц получают всего 6,4% работающего населения. По уровню зарплат регион занимает 43-е место в России, говорится в рейтинге «РИА Новости».

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Зарплаты менее 20 тыс. руб. в месяц получают 14,1% жителей Кубани. Диапазон типовых зарплат в регионе составляет 26–55 тыс. руб.

Адыгея по уровню зарплат занимает 69-е место. Более 100 тыс. руб. получают 3,8% жителей. При этом менее 20 тыс. руб. в месяц зарабатывают 20,5% работающего населения. Типовые зарплаты в регионе составляют 22–45 тыс. руб.

Крым занимает 67-ю строчку рейтинга. В республике более 100 тыс. руб. зарабатывают 4,2% жителей, менее 20 тыс. руб. — 21,4%. Диапазон типовых зарплат на полуострове составляет 22–46 тыс. руб.

В Севастополе ситуация немного лучше. Больше 100 тыс. руб. в месяц получают 5,3% работающих жителей города, менее 20 тыс. руб. — 18,1%. Типовые зарплаты в регионе составляют 23–50 тыс. руб.

Самые высокие зарплаты в Чукотском автономном округе — более 100 тыс. руб. получают 58,7% жителей, менее 20 тыс. руб. — 1%. Средние зарплаты в регионе составляют 75–166 тыс. руб.

Самые низкие зарплаты в Калмыкии. Более 100 тыс. руб. получают 1,8% жителей, менее 20 тыс. руб. — 22%. Типовые зарплаты в регионе — 21–41 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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