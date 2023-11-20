В Новосибирской области адвокат пойдет под суд за мошенничество на 1 млн рублей

В Новосибирской области в отношении адвоката утверждено обвинительное заключение по делу о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

С марта по сентябрь 2023 года фигурант оказывал юридическую помощь своему подзащитному. Как считает следствие, он предложил клиенту помочь в прекращении уголовного дела либо вынесении оправдательного приговора.

Для этого он запросил у подзащитного 1 млн руб., которые намеревался потратить на «благодарности» должностным лицам. Обвиняемого задержали с поличным при передаче первой части взятки в 100 тыс. руб.

Уточняется, что адвокат признал вину в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска.

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Александр Киселев