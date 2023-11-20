В долях ВВП, считай, не занимали

Суммарный глобальный долг корпораций, домохозяйств, правительств и финансового сектора по итогам октября вырос до $307 трлн, подсчитали в Institute of International Finance. С начала года долговая нагрузка увеличилась на $9,5 трлн, не изменившись в отношении к ВВП, динамика же долга в развитых и развивающихся странах отличалась: если в первых высокие ставки ограничили интерес частного сектора к заимствованиям, то во вторых объем заимствований продолжил расти — эта тенденция коснулась и России, и Китая.

Уровень глобального долга по итогам первых трех кварталов этого года вырос на $9,5 трлн, до $307 трлн, треть этого долга приходится на развивающиеся страны, следует из данных вашингтонского Institute of International Finance. За пять лет нагрузка увеличилась на $60 трлн, две трети прироста пришлось на развитые страны (это в первую очередь США, Япония, Франция и Великобритания), при этом быстрее всего росла долговая нагрузка госсектора. Среди развивающихся стран значительнее всего нагрузка выросла у Китая, Индии, Бразилии и Мексики.

По сравнению с началом года в отношении к ВВП уровень долга остался на прежнем уровне — 335%, но если в развивающихся странах этот показатель превысил 255% (плюс 32 процентных пункта за пять лет), то на развитых рынках он, напротив, снижался — в том числе за счет более слабого роста кредитования корпоративного сектора и домохозяйств (исключениями из этого тренда стали, в частности, Франция и Япония). Интерес компаний к заимствованиям находится на минимуме за несколько лет, а количество банкротств, напротив, растет, замечают в IIF. Авторы обзора также демонстрируют снижение объемов межстрановых потоков капитала — в прошлом году резко снизились объемы трансграничного банковского кредитования и доля портфельных вложений в акции, при этом объемы прямых иностранных инвестиций и портфельных вложений в долговые инструменты сократились не так значительно.

Напомним, и в США, и в Европе ставки находятся на многолетних максимумах — это повышает стоимость обслуживания заимствований нефинансового сектора (домохозяйств и корпораций). ФРС пока не дает сигнал об остановке ужесточения собственной политики (сейчас ставка находится в диапазоне 5,25–5,5%), хотя рынки и не рассчитывают на дальнейшее повышение ставки. В зоне евро Еврокомиссия в обновленном макропрогнозе указала на сжатие объемов кредитования на фоне более высоких ставок — по прогнозу ЕК в годовом выражении прирост ВВП стран зоны евро в 2023 году может составить 0,6%.

В Китае же к увеличению доли издержек на обслуживание долга ведут накопленная высокая нагрузка, замедление роста и проблемы на рынке недвижимости. Долг корпоративного сектора с начала года вырос с 158,3% ВВП до 166,9% ВВП, госдолг — с 75,9% до 83%. В России за год нагрузка домохозяйств выросла с 19,8% до 23,3%, корпоративного сектора — с 68,2% до 81,6%, правительства — с 20,1% до 23%, финансового сектора — с 6,8% до 9,8%.

В IIF также опасаются, что в следующем году из-за крена в сторону популизма на фоне выборов (они пройдут в 50 странах) может вырасти фискальная нагрузка и объем госзаимствований в Индии, ЮАР, Пакистане и США. Рост доли расходов на обслуживание госдолга уже отмечается в Египте, Индии, Малайзии, Пакистане, ЮАР, Турции и США. Привлечение заемных средств в климатические проекты, наоборот, может сократиться — по облигациям, связанным с финансированием устойчивого развития, в этом году отмечается более чем двукратное снижение объемов размещений, выпуск «зеленых» облигаций почти не изменился. В целом же объем долговой нагрузки, связанной с реализацией принципов ESG, продолжает расти и приближается к $6 трлн, основной объем размещений приходится на нефинансовый сектор.

Татьяна Едовина