Ярославских ветеранов боевых действий и жен погибших освободят от налога

В Ярославской области ветеранов боевых действий, а также жен (мужей) погибших ветеранов боевых действий освободят от уплаты транспортного налога. Проект закона об этом внес в Ярославскую областную думу губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Льгота будет предоставляться на транспортные средства мощностью до 100 л.с. Если машина льготополучателя имеет большую мощность, освобождение коснется суммы налога, рассчитанную на 100 л.с.

В отношении жен (мужей) погибших ветеранов льгота будет действовать только в случае, если они не вступили в повторный брак.

«Кроме того, законопроектом продлевается период действия налоговой льготы по транспортному налогу для лиц, принимающих в настоящее время участие в специальной военной операции»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Антон Голицын