Глава Рыбинска показал проект благоустройства сквера

Проект благоустройства сквера в микрорайоне БАМ в Рыбинске прошел защиту на областном уровне. К работам приступят весной 2024 года. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте» Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

За благоустройство сквера между улицами Приборостроителей и Суркова проголосовали большинство жителей города, он стал победителем в федеральном конкурсе «Формирование комфортной городской среды» и будет благоустроен в следующем году. Защита проекта благоустройства проходила в Ярославском государственном техническом университете.

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«По проекту, предусмотрена спортивная зона, пространство для проведения массовых мероприятий, детские игровые зоны, места для тихого отдыха. Планируется 3 типа покрытий: разноцветная плитка на тротуарах, резиновая крошка на детских и спортивных площадках, песчаная отсыпка. Учли освещение в современной стилистике и озеленение парка 11 видами зеленых насаждений. Это будут липа, сирень, каштаны, клены, можжевельник»,— рассказал глава Рыбинска о проекте. Он отметил, что финансирование проекта подтверждено.

Алла Чижова