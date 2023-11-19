Баскетболисты «Пармы» сегодня провели в УДС «Молот» очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником стал клуб из Казахстана «Астана». Поединок завершился победой подопечных Евгения Пашутина со счетом 82:64. В составе победителей самым результативным игроком стал Би Джей Джонсон, набравший 36 очков, по дабл-даблу сделали Ричард Соломон (10 очков, 10 подборов) и Айзея Риз (15 очков, 12 передач).

Таким образом «Парма» прервала серию поражений из трех матчей. Свой следующий матч «Парма» проведет в среду, 22 ноября, и сыграет на выезде с «Самарой».