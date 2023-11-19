Два человека погибли в ДТП с маршруткой под Новосибирском

В Искитимском районе Новосибирской области два человека погибли в ДТП с маршруткой и «Газелью». Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

По данным ГИБДД, авария, в причинах которой разбирается следствие, произошла около 16:00 на 73 км «Чуйского тракта» (Р-256). Водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутный микроавтобус Peugeot Boxer, двигавшийся рейсом Заринск-Новосибирск. В нем находилось 14 пассажиров. В результате автоаварии пассажир микроавтобуса скончался на месте, водитель «Газели» — в больнице.

По факту ДТП управление СК организовало проверку. Ведомство даст оценку действиям водителя маршрутного микроавтобуса на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров.

Илья Николаев