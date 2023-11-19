«Молот» обыграл действующего чемпиона ВХЛ и продлил победную серию игр до 16-ти матчей

В заключительном поединке выездной серии игр «Молот» в Воскресенске обыграл местный «Химик». Итоговый счет 5:6 в пользу пермской команды. Голы в составе победителей забили Егор Манин, Руслан Галимзянов, Константин Пархоменко, Иван Ларичев, Владимир Пешехонов и Кирилл Казаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Молот» Фото: ХК «Молот»

Подопечные Павла Зубова продлили победную серию до 16-ти матчей. В турнирной таблице «Молот» поднялся на втрое место.

Следующую игру чемпионата пермские хоккеисты проведут дома 23 ноября против ХК «Рязань-ВДВ».