В Новосибирской области в результате ДТП с микроавтобусом пострадали 14 человек

В Искитимском районе Новосибирской области микроавтобус столкнулся с «Газелью». В результате погиб один человек, еще 14 пострадали. Семь пострадавших госпитализированы, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в областном минздраве.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что днем 19 ноября водитель «Газели» ехал по дороге P-256 в сторону Новосибирска и столкнулся с Peugeot Boxer на 73-м километре, выехав на встречную полосу. В момент столкновения в микроавтобусе находилось 17 человек, один из которых погиб на месте.

Водителям обоих транспортных средств понадобилась медицинская помощь, их состояние не уточняется. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Лусине Баласян