Петербургский фигурист Петр Гуменник выиграл этап Гран-при на соревнованиях в Самаре
Петербургский фигурист Петр Гуменник одержал победу на 5-м этапе Гран при России по фигурному катанию, который в эти дни проходит в Самаре. Об этом сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.
Фото: Пресс-служба ФФККР
По сумме двух программ (короткой и произвольной) спортсмен из Петербурга набрал в общей сложности 300,66 балла. Ранее он также являлся лидером короткого проката.
Серебро завоевал Роман Савосин из Москвы (288,46), бронзу — еще один столичный фигурист Александр Самарин.
Вечером 19 ноября свои произвольные программы в рамках 5-го этапа Гран-при покажут женщины, а затем выступят танцоры на льду.