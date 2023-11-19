Петербургский фигурист Петр Гуменник выиграл этап Гран-при на соревнованиях в Самаре

Петербургский фигурист Петр Гуменник одержал победу на 5-м этапе Гран при России по фигурному катанию, который в эти дни проходит в Самаре. Об этом сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФФККР Фото: Пресс-служба ФФККР

По сумме двух программ (короткой и произвольной) спортсмен из Петербурга набрал в общей сложности 300,66 балла. Ранее он также являлся лидером короткого проката.

Серебро завоевал Роман Савосин из Москвы (288,46), бронзу — еще один столичный фигурист Александр Самарин.

Вечером 19 ноября свои произвольные программы в рамках 5-го этапа Гран-при покажут женщины, а затем выступят танцоры на льду.

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