Под Магнитогорском поезд сбил заглохший на переезде автомобиль

В Челябинской области столкнулись грузовой поезд и легковой автомобиль. Пострадали два человека, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 ноября в 13:15 между станциями Супряк и Магнитогорск. По предварительной информации, водитель ВА3-2110 выехал на неохраняемый железнодорожный переезд с исправно действующей сигнализацией перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. По данным Центрального межрегионального следственного управления СК России на транспорте, двигатель автомобиля заглох на переезде.

В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля. Они доставлены в больницу. На движение пассажирских поездов авария не повлияла. Проверку по факту ДТп проводят следователи и транспортная прокуратура.

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