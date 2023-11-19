Пермский завод вышел на рынок ликеров

АО «Амбер Пермалко» освоило и запустило производство травяного ликера под брендом «Amaro». Информация об этом опубликована на сайте производителя алкогольной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что АО «Амбер Пермалко» подало в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака Amaro. По данным сервиса Znakoved, при подаче заявки компания указала 33-й класс международной классификации товаров и услуг (МКТУ), к которому относятся алкогольные напитки, за исключением пива, в том числе аперитивы, биттеры (горькие спиртные напитки), ликеры, коктейли.

Амаро (от итал. amaro — горький) — группа популярных в Италии горьких травяных ликеров крепостью от 16% до 35%. Аналоги под разными названиями производятся по всей Европе. В компании «Амбер Пермалко» заявку на получение нового товарного знака не комментировали.

«Амбер Пермалко» cпециализируется на изготовлении водки, джина, настоек и бальзамов. Выручка в 2022 году — 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 102,9 млн руб.