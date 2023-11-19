Кубанские казаки доставили в зону СВО свыше 3 тысяч тонн гумпомощи

Кубанские казаки доставили свыше трех тыс. тонн гуманитарного груза в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Как отметил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, в сборах гуманитарной помощи участвуют хуторские, станичные и районные общества. За две недели казаки доставили более 100 тонн груза на территорию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«В сборах гуманитарной помощи активное уставите принимают представители Союза казачьей молодежи из школ, кадетских корпусов, а также неравнодушные жители и инициативные группы. Всего доставлено уже свыше 3 тысячи тонн грузов на территорию четырех новых субъектов страны»,— сказал атаман.

В состав грузов входят продукты питания, вода, маскировочные сети, средства личной гигиены, тепловизионные прицелы, коллиматоры, лекарственные препараты, адресные посылки, шлемы, окопные свечи и многое другое.

Маргарита Синкевич

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