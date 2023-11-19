В Екатеринбурге в ДТП пострадал велосипедист

В Екатеринбурге на ул. Фурманова водитель Hyundai Tucson допустил наезд на велосипедиста, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

По данным Госавтоинспекции, велосипедист пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, но не спешившись. В результате ДТП он получил травмы головы и перелом надколенника. Его доставили в больницу.

ГИБДД призывает участников дорожного движения соблюдать ПДД и избегать резких маневров на дороге.

Анастасия Таначева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте