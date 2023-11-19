Женщина с ребенком пострадали при пожаре в частном доме в Гатчинском районе

Крупный пожар произошел в Гатчинском районе Ленинградской области утром в воскресенье, 19 ноября. В деревне Покизен-Пурская загорелся частный жилой дом, внутри которого в тот момент находилось семь человек: двое взрослых и пятеро детей.

Как сообщает 78.ru, жильцам удалось самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных. Однако без пострадавших не обошлось.

В итоге в районную больницу госпитализировали женщину и одного ребенка.

Подробности ЧП в настоящий момент устанавливаются и уточняются.

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