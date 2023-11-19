Женщина с ребенком пострадали при пожаре в частном доме в Гатчинском районе
Крупный пожар произошел в Гатчинском районе Ленинградской области утром в воскресенье, 19 ноября. В деревне Покизен-Пурская загорелся частный жилой дом, внутри которого в тот момент находилось семь человек: двое взрослых и пятеро детей.
Как сообщает 78.ru, жильцам удалось самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных. Однако без пострадавших не обошлось.
В итоге в районную больницу госпитализировали женщину и одного ребенка.
Подробности ЧП в настоящий момент устанавливаются и уточняются.