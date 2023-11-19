На Сахалине двое участников СВО получили ожоги сетчатки во время конфликта у бара

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил правоохранительные органы разобраться в инциденте с применением газового пистолета сотрудниками ЧОПа в отношении участников СВО в Южно-Сахалинске. По данным RT, пятеро участников СВО пришли в местный бар отмечать полученные ордена Мужества, но сотрудники заведения не пустили их, а после выстрелили в них из газового пистолета и распылили перцовый баллончик.

«Считаю возникшую ситуацию абсолютно неприемлемой. Люди, которые ежедневно рискуют жизнью с зоне СВО, должны пользоваться безусловным уважением. Из той информации, что есть в публичном доступе, видно, что конфликтную ситуацию провоцировали не они»,— написал Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

Сегодня, 19 ноября, пресс-служба прокуратуры Сахалинской области сообщила, что начала совместную со следователями регионального СК проверку по факту случившегося.

Накануне канал RTсо ссылкой на друга военнослужащих сообщил, что пятерых участников СВО, среди которых два офицера, не пустили в местный бар в ночь на 18 ноября без объяснения причин. «Мы попросили администратора позвать, на что они начали проявлять агрессию, мы начали снимать видео, они вызвали ГБР местного ЧОПа, вытолкнули нас на улицу»,— рассказал собеседник телеканала.

По данным RT, после того как мужчин «вытолкнули» из заведения, один из сотрудников ЧОПа «выстрелил в офицеров из газового пистолета, а после распылил перцовый баллончик в сторону компании». У двух военнослужащих ожоги сетчатки, у одного — разбит нос. Участники СВО написали заявление в полицию. RT отмечает, что в баре комментировать случившееся отказались.

Полина Мотызлевская