В нижегородском отделении Народного фронта сменится координатор

Глава исполкома общероссийского Народного фронта (ОНФ) Алексей Алехин покинул должность, об этом он сообщил в Telegram-канале. Господин Алехин при этом добавил, что остается в активе общественной организации. «В первую очередь, продолжаю курировать тему помощи фронту, остаюсь в начатых темах, остаюсь в помощи землякам, которые обращаются за помощью», — отметил Алексей Алехин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородским ОНФ общественник руководил с 2019 года, ранее работал в департаменте правительства Нижегородской области по развитию туризма. В ОНФ занимался сбором гуманитарной помощи для спецоперации на Украине, работой с беженцами, решением проблем нижегородцев.

Новый руководитель исполкома нижегородского ОНФ пока не определен. Алексей Алехин заверил, что он «обязательно скоро появится».

Владимир Зубарев