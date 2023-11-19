Три человека погибли в автомобильной аварии в Нижегородской области
В ДТП в Воскресенском районе Нижегородской области погибли три человека и один пострадал, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Прокуратура Нижегородской области проводит проверку и контролирует выяснение обстоятельств произошедшего.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ведомств, утром 19 ноября водитель автомобиля Nissan Skyline на 133 км автодороги Р-177 выехал на встречную полосу и съехал в кювет. Обгон на этом участке трассы запрещен.
Погибли водитель и двое пассажиров иномарки, еще один госпитализирован.