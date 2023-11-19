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Три человека погибли в автомобильной аварии в Нижегородской области

В ДТП в Воскресенском районе Нижегородской области погибли три человека и один пострадал, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Прокуратура Нижегородской области проводит проверку и контролирует выяснение обстоятельств произошедшего.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомств, утром 19 ноября водитель автомобиля Nissan Skyline на 133 км автодороги Р-177 выехал на встречную полосу и съехал в кювет. Обгон на этом участке трассы запрещен.

Погибли водитель и двое пассажиров иномарки, еще один госпитализирован.

Владимир Зубарев

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