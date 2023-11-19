Журналистов в Новосибирске не пустили на встречу в поддержку мобилизованных

В Новосибирске 19 ноября состоялась встреча в поддержку мобилизованных участников СВО. Встреча прошла в ДК им. Октябрьской революции. Собрание состоялось в закрытом формате, в помещение пропускали только зарегистрированных участников. Представителям СМИ присутствовать на мероприятии запретили, сделав исключение для двух телеканалов – «Вести» и областной «ОТС». По подсчетам «Ъ-Сибирь», во встрече приняли участие около 60 человек. В полиции эту информацию не уточнили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Николаев Фото: Илья Николаев

Обсуждались вопросы условий прохождения службы, оказания поддержки семьям участников СВО, медицинского сопровождения, прокомментировал заместитель председателя правительства Новосибирской области - министр региональной политики Андрей Клюзов. По его данным, на встрече, кроме родственников мобилизованных также присутствовали представителей региональной власти, мэрии Новосибирска, Министерства обороны, военной прокуратуры, фонда «Защитники отечества», «Комитета семей воинов Отечества». «Собравшиеся поддержали идею продолжить регулярное взаимодействие для совместной выработки предложений по защите прав мобилизованных, решению проблем, возникающих у участников СВО и их родных»,– сказал Андрей Клюзов.

«Основное требование - это предоставить таким ребятам, как мой жених, возможность остаться дома и ухаживать за пожилыми родителями. Его мобилизовали в октября прошлого года, и до сих пор он там»,– сказала «Ъ-Сибирь» одна из участниц встречи.

Ранее власти Красноярска запретили митинг родственников мобилизованных из-за действующих в крае коронавирусных ограничений.

Александр Киселев