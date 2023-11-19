«Яндекс Погода»: 20 ноября в Черноземье будет снежно, до -4°.

В понедельник 20 ноября в Черноземье прогнозируется снег. Температура воздуха опустится до -4°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгородской и Орловской области обещается небольшой снег. Теплее всего будет в Орловской области — до -2°. В Белгородской области температура опустится до -3°.

В остальных регионах прогнозируется обильный снег. До -3° также обещается в Воронежской, Курской и Тамбовской областях. Холоднее всего будет в Липецкой области — до -4°.

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