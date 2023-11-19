В Новосибирске прошел пикет против запрета массовых акций на площадях и парках

В Новосибирске состоялся санкционированный пикет против инициативы областных властей запретить массовые акции на площадях, в парках и у памятников. Мероприяие прошло у памятника жертвам политических репрессий, установленном в Нарымском сквере. Рядом с местом пикета находились несколько полицейских автомобилей, стражи порядка патрулировали территорию.

Как рассказала «Ъ-Сибирь» организатор пикета, независимый депутат горсовета Светлана Каверзина, мероприятие прошло без задержаний и нарушений.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что новосибирский губернатор Андрей Травников («Единая Россия») внес на рассмотрение областного парламента законопроект о запрете проведения митингов и демонстраций в местах, «обусловленных историческими и культурными» особенностями региона. Согласно пояснительной записке, к числу таких мест в Новосибирске относятся площади — «основные транспортные развязки, вблизи которых размещены объекты социальной инфраструктуры», а также «оживленные пешеходные направления, остановки общественного транспорта и станции метрополитена». Речь, в частности, идет о площадях Гарина-Михайловского, Калинина и Карла Маркса. Проведение митингов там чревато нарушением общественного порядка и работы транспорта, говорится в документе.

Также под запрет в случае одобрения проекта попадут массовые мероприятия в скверах, парках и зонах «рекреационного назначения» — на Михайловской набережной, в Первомайском, Театральном и Нарымском скверах (там расположен памятник жертвам политических репрессий), в сквере архитектора Крячкова, у фонтана на Вокзальной магистрали и на территории, примыкающей к государственному цирку. Все эти места предназначены для граждан, «сосредоточенных на отдыхе и не планирующих невольное участие в митингах», подчеркивается в пояснительной записке.

Илья Николаев