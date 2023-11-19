Жителей Крымского района предупредили о возможности возникновения ЧС

Глава Крымского района Сергей Лесь в своем Telegram-канале предупреждает жителей о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с сильным дождем, подъемом уровней воды в реках и усилением ветра до 15 м/с, в период с 19 по 21 ноября.

«В результате данных погодных условий возрастает вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий связи и электропередач; нарушением в работе транспорта и жилищно-коммунальных служб; обрушением слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, крыш зданий различного назначения, падения деревьев»,— говорится в сообщении.

Сергей Лесь рекомендует на улице обходить неустойчивые строения и слабо укрепленные конструкции, а также не парковать машины под деревьями и рекламными щитами. Кроме того, глава района напоминает, что при сильном ветре стоять под линией электропередач опасно, а если случился обрыв проводов, то самостоятельно его ликвидировать нельзя, нужно вызвать специалистов.

Как утром писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае и Крыму сегодня и завтра продолжатся сильные осадки, грозы и усилится ветер.

Маргарита Синкевич

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