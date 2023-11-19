В Курске более 43 тыс. человек остались без горячей воды и тепла из-за аварии

Жители более чем 160 многоквартирных домов в Курске (в общей сложности — 43 470 человек) остаются без теплоснабжения и горячей воды из-за повреждения трубопровода, сообщают в региональном управлении МЧС. Теплоэнергетики уже приступили к устранению аварии.

По данным МЧС, авария затронула как жилые дома, так и объекты социальной инфраструктуры в центре Курска.

В курском филиале АО «Квадра» сообщили, что подача горячей воды будет возобновлена не ранее 20:00 по местному времени. «Наши специалисты приступили к ремонту участка теплосети на пр-те Хрущева. Там зафиксирован высокий расход подпиточной воды, в связи с этим принято решение оперативно провести его ремонт»,— отмечается в сообщении компании.

Ранее, 14 ноября, жители двух десятков жилых домов остались без теплоснабжения из-за повреждения тепломагистрали в проходном канале под дорогой к ТЭЦ-4. 17 ноября жители еще 20 домов в Курске остались без теплоснабжения из-за другой коммунальной аварии.

Александр Кислов