Разрушительный ураган прошелся над Кузбассом

Кемеровская область оказалась во власти урагана. В столице региона, по данным городских властей, зафиксировано 40 сигналов об упавших ветках деревьев, дорожных знаках, поврежденных остановочных павильонах, кровлях и рекламных баннерах. Для устранения последствий порывов на сетях электроснабжения задействованы 8 бригад и 11 единиц спецтехники кузбасского филиала Россети Сибирь.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале написал, что город не сталкивался с подобной стихией с 1978 года. Ураганный ветер, порывы которого достигали 35-38 м/с и более, повалил большое количество деревьев, повредил элементы улично-дорожного хозяйства, высоковольтные электросети. Во многих районах города отсутствует свет, не работают трамваи и троллейбусы, остановлены объекты водоснабжения и водоотведения. По словам градоначальника, власти приняли решение об объявлении режима повышенной готовности. Мэр заверил, что аварийные службы города работают в полном объеме, коммунальщики оперативно с учетом степени бедствия принимают решения об очередности устранения аварий. В горадминистрации рассказали, что для борьбы со стихией задействовано 53 бригады (91 человек и 53 единицы техники). Кроме того, принято решение о формировании волонтерского штаба по устранению последний урагана.

В мэрии шахтерского города Белово прошло заседание комиссии по ЧС. Глава города Алексей Курносов выслушал доклад об ущербе, нанесенного стихией. На сайте администрации указывается, что из-за урагана были отключения тепла, водоснабжения и электроэнергии. На данный момент подача ресурсов восстановлена.

Илья Николаев