В Челябинске суд вынес приговор по делу о ловле раков в озере Смолино

Советский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу о незаконной ловле раков в озере Смолино. Один из двух фигурантов дела избежал наказания, второй получил условный срок лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в середине октября два челябинца с помощью запрещенных орудий лова – сетей раколовок выловили из акватории озера Смолино 840 раков. Водоем является памятником природы. Браконьеров задержали сотрудники Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству во время рейда.

Браконьеры причинили окружающей среде ущерб в размере 193 тыс. руб. Фигуранты полностью признали вину и возместили ущерб в ходе следствия. С учетом этого, а также в связи с отсутствием судимости у одного из обвиняемых суд прекратил в отношении него дело в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тыс. руб.

Ранее судимому соучастнику назначено наказание в виде лишения свободы условно на два года. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья, наличие на иждивении престарелых родителей, а также двух малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение ущерба. Решения суда в законную силу не вступили.

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