Бывшая компания пермского чиновника возведет высотку в Балатово

Компания «Строй-Комплекс» планирует возвести многоквартирный жилой дом на ул. Космонавта Леонова, 10а, в Индустриальном районе Перми. Для этого общество обратилось в комиссию по землепользованию и застройке, предложив дополнить градрегламент зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 подзонами с высотой в 24 этажа и коэффициентом плотности застройки 2,16. Сейчас на территории установлена жилая зона Ж-2, там можно строить дома не выше шести этажей.

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Участок на ул. Леонова, 10а. находится в собственности «Строй-Комплекса», сейчас на нем расположено двухэтажное административное здание. По фасадным решениям компании уже даны замечания, обратила внимание представитель краевого минимущества. В организации выразили готовность при необходимости доработать проект. После короткой дискуссии предложение «Строй-Комплекса» члены комиссии направили на общественные обсуждения.

Отметим, что учредителем и директором ООО «Строй-Комплекс» ранее являлся Антон Ворохов, недавно возглавивший муниципальное «Управление техзаказчика». Господин Ворохов руководит «Управлением техзаказчика» в качестве исполняющего обязанности. Теперь строительную компанию возглавляет Алексей Федоров, а ее учредителем значится Наталья Краевая.