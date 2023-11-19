Победивший на соревнованиях в Сочи кикбоксер потратит гонорар на покупку дронов для СВО

В ночь с 18 на 19 ноября в турнире по кикбоксингу в Сочи уральца Ивана Штыркова победил Владимир Минеев. После поединка боец рассказал журналистам, что в декабре вернется в зону СВО, а гонорар потратит на покупку дронов. Об этом сообщает ТАСС.

«Одна часть гонорара пойдет в фонд Петра Минеева, и мы будем помогать детям Донбасса. Вторая часть гонорара пойдет на то, чтобы я купил ребятам в зону СВО то, что им действительно необходимо. Дроны, бронированные машины и другие вещи»,— рассказал Владимир Минеев.

Ранее спортсмен был избран депутатом Народного собрания ДНР. Так как до этого Владимир Минеев служил в ВДВ, во время частичной мобилизации он получил повестку. Командование воинской части предоставило бойцу бронь, поскольку он не подпадает под критерии частичной мобилизации. Позднее спортсмен подписал контракт.

Маргарита Синкевич

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