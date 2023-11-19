На трассе Курган — Тюмень в ДТП пострадал подросток

Вчера вечером на 106 км федеральной трассе Курган — Тюмень, в Исетском районе Тюменской области, произошло ДТП, спровоцированное 15-летним подростком. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области.

По данным госавтоинспекции, автомобиль Lada, за рулем которого был 15-летний подросток, выехал на встречную полосу, из-за чего столкнулся с машиной Mazda. Двигавшийся позади Lada водитель на автомобиле Skoda, имеющий 7 месяцев стажа вождения, избегая столкновения, вывернул в сторону и въехал в ограждение.

Установлено, что 15-летний водитель не имел прав вождения, машину взял у брата. При этом на автомобиле установлены разные колеса: два летних и два зимних. В результате ДТП 15-летний пассажир Lada получил тяжелые травмы, он был доставлен в больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

Анастасия Таначева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте