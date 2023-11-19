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Коммерсантъ FM
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Губернатор Техаса заявил о постройке нового участка стены на границе с Мексикой

Губернатор американского штата Техас Грег Эббот опубликовал в соцсети X (экс-Twitter) видео, на котором запечатлена стройка нового участка стены на границе с Мексикой. По данным AFP, сегодня, 19 ноября, экс-президент США Дональд Трамп намерен встретиться с господином Эбботом в Техасе в рамках предвыборного мероприятия, посвященного иммиграционной политике.

«Техас — первый и единственный штат в Америке, построивший собственную пограничную стену»,— говорится в посте Грега Эббота. По его словам, Техас будет продолжать принимать меры «по защите штата и нации», пока действующий президент США Джо Байден «не приступит к обеспечению безопасности границы».

AFP отмечает, что 19 ноября Дональд Трамп «переносит свою президентскую кампанию на границу с Мексикой» с целью «удвоить жесткость» иммиграционной политики, которую он проводил во время своего первого президентского срока. По данным агентства, сторонник экс-президента Грег Эббот будет участвовать в предвыборной акции Дональда Трампа в Техасе. Агентство не уточнило, где именно будет проходить акция.

В 2016 году возведение американо-мексиканской стены стало одним из главных пунктов предвыборной программы Дональда Трампа. В октябре 2023 года Министерство внутренней безопасности США заявило, что продлит стену, чтобы помешать нелегальным мигрантам попасть в страну. По данным министерства, через границу с Мексикой в этом году в США пытались проникнуть более 245 тыс. нелегальных мигрантов.

Полина Мотызлевская

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