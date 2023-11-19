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Апелляция оставила в силе решение об изъятии активов бывшего завода «39 Арсенал»

Группа пермских бизнесменов, а также питерское ООО «РегионАвтоЦентр» не смогли обжаловать решение Арбитражного суда Пермского края о взыскании в доход государства в общей сложности 15 объектов недвижимости, некогда входивших в состав оборонного АО «39 Арсенал». В октябре первая инстанция удовлетворила соответствующий иск прокуратуры, в том числе и о взыскании с физлиц Ольги Вяловой, Расима Кургунаева и Марины Загородской по 95 млн руб.

Фото: Алексей Гречищев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Гречищев, Коммерсантъ

АО «39Арсенал» было признано банкротом в 2017 году, его имущество выкупило питерское ООО «РегионАвтоЦентр». В 2021 году основную часть активов через цепочку сделок приобрел пермский девелопер Александр Равцов. По мнению генпрокуратуры, они были проведены с нарушением закона, поскольку на новых собственников не распространяются обязанности по поддержанию имущества готовым к выполнению гособоронзаказа. Заявитель считает, что господин Раев планировал застроить территорию бывшего оборонного завода. Ответчики с иском категорически не согласны. По их мнению, прокуратура вообще не могла обращаться с подобными требованиями, поскольку дело о банкротстве АО давно завершено. При этом государство уже отказалось от права преимущественного выкупа имущества должника.

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