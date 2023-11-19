На трассе Екатеринбург—Тюмень в ДТП погиб пешеход

Накануне на 32 км федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

По данным госавтоинспекции, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2114», двигаясь из Екатеринбурга в п. Белоярский по освещенному участку дороги, наехал на пешехода пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. Установлено, что водитель имеет один год стажа, за это время он привлекался к административной ответственности 25 раз. Процедура освидетельствования показала, что водитель находился в трезвом состоянии.

В результате ДТП мужчина на вид 35-40 лет, скончался на месте от полученных травм до приезда бригады «скорой». Установлено, что он переходил дорогу в темное время суток без специальных светоотражающих элементов на одежде.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность погибшего, ищут очевидцев ДТП и родственников погибшего. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, проводятся процессуальные действия.

Приметы пешехода для родственников: мужчина на вид 35-40 лет, среднего роста, худощавого телосложения, одет в черную куртку, черные кроссовки, бежевые штаны, под курткой белый свитер.

Родственников погибшего или свидетелей произошедшего просят обращаться в дежурную часть полиции по телефонам: +7 (343 77) 7-13-02, +7 (343 77) 2-10-59, либо +7-904-983-14-25.

Анастасия Таначева

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