В поселках под Челябинском восстановлено электроснабжение

В Челябинской области сотрудники компании «Россети Урал» полностью восстановили электроснабжение в поселках Сосновского района после аварии. Но энергетики предупреждают, что для восстановления нормальной схемы энергоснабжения в течение дня 19 ноября возможно кратковременное отключение света, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Урал».

«В 20:39 большая часть потребителей была запитана, электроснабжение полностью восстановлено сегодня в 00:05»,– говорится в сообщении. На месте работали бригады Центральных электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго», которые оперативно провели осмотры оборудования и поиск повреждения, работала специализированная лаборатория. На время восстановительных работ для подключения социально значимых объектов были подключены шесть резервных источников электроэнергии общей мощностью 850 кВт.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», частичное отключение электроэнергии в населенных пунктах Сосновского района произошло вечером 18 ноября из-за аварии на воздушной линии электропередачи 10 кВ. В результате без электричества частично остались жители поселков Малиновка, Осиновка, Северный, микрорайоны Белый Хутор, Лесной остров, Зеленый мыс и Привилегия в поселке Западном, а также близлежащие СНТ и коттеджные поселки. Из-за аварии на электросетях в микрорайонах отключили котельные, также возникли перебои с холодным водоснабжением.

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