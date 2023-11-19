Российско-венесуэльские СП собираются увеличить уровень добычи нефти

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто рассказал «РИА Новости», что венесуэльские власти намерены восстановить прежний уровень совместной добычи нефти с Россией. По его словам, в последние годы уровень добычи достиг 120-150 тыс. баррелей в сутки.

«Конечно, режим санкций сильно повлиял на добычу, цель на первом этапе — восстановить тот уровень, который у нас был всего пару лет назад с компанией "Роснефть", у которой сейчас другая схема работы»,— сказал Иван Хиль Пинто.

Он также отметил, что власти договорились возобновить переговоры с российскими компаниями об их участии в совместных предприятиях в рамках соглашения, которое есть у государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA. В декабре 2022 года вице-премьер Александр Новак говорил, что у России есть пять совместных предприятий с PDVSA, которые добывают до 80 тыс. б/с.

В июле 2023 года министр нефти Венесуэлы Педро Рафаэль Тельечеа заявлял, что одно из российско-венесуэльских СП нарастило добычу на 95% по сравнению с 2022 годом. Тогда он заявлял, что общая добыча пяти СП с Россией составляет около 120 тыс. б/с. В октябре текущего года Александр Новак заявлял, что СП в настоящее время перевыполняют план по добыче на 16%. Он отметил, что в 2022 году совместная добыча составила 35 млн баррелей. По его словам, по итогам 2023 года планируется еще больший результат.

Полина Мотызлевская