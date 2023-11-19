В Пермь вышел продавец авто с пробегом из Удмуртии

В комплексе бывшего автохолдинга «Машинный двор» на Рязанской, 103 (принадлежит владельцам дилера «Грузавтоимпорт») открылся автосалон поддержанных автомобилей Zippa Auto. Салоны входят в сеть «Столица» и помимо Перми работают в Ижевске и Самаре. ООО «Зиппа» развивает ижевский бизнесмен Никита Зиппа. Помимо подержанных авто его салоны торгуют новыми китайскими Faw и Gac, указано на сайте компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Ранее в Пермь вышли другие сети по продаже подержанных авто: екатеринбургский Crytal Motors и краснодарский «Ключавто».

По данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков VERRA, рынок поддержанных авто по итогам октября 2023 года в Прикамье вырос на 11%. Было зарегистрировано 7,2 тыс. авто с пробегом против 6,5 тыс. в октябре 2022 года.