Трамп: Байден на встрече с Си Цзиньпином выглядел растерянным

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско выглядел «растерянным». При этом, по его мнению, Си Цзиньпин вел себя в ходе встречи с господином Байденом очень уверенно и показал себя «умным и сильным человеком».

«Джо Байден был в Сан-Франциско на саммите с Китаем. Он выглядел так, как будто не понимал, где он находится, что вообще ему надо делать. Он шел рядом с мужчиной, который выглядит как кусок гранита. Он крепок как гранит. Он сильный. Я хорошо знаю главу Китая. И он стоит там, он свирепый, он очень свирепый сейчас»,— сообщил господин Трамп в ходе выступления на митинге своих сторонников в американском штате Айова.

Двухсторонние переговоры президента США и председателя КНР прошли в Сан-Франциско 16 ноября и продолжались около двух часов. Господин Си по итогам встречи выразил уверенность в светлом будущем отношений между США и Китаем. Господин Байден назвал встречу одной из самых конструктивных и продуктивных.

Подробнее о встрече Джо Байдена с Си Цзиньпином читайте в материале «Ъ» «Лидеры США и Китая сошлись и разошлись».

Александр Кислов