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Коммерсантъ FM
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Белоруссия обяжет «Яндекс Такси» разместить серверы на территории республики

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович заявил в эфире гостелеканала «Беларусь 1», что «Яндекс Такси» обяжут разместить серверы на территории республики.

«Сейчас, наверное, узнали (представители "Яндекс. Такси".— “Ъ”), что готовятся соответствующие документы, начали потихоньку переводить серверы и создавать юридические лица на территории Республики Беларусь»,— сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Ляхнович пояснил, что требование возникло с учетом планирующихся изменений в законодательстве Белоруссии. Он пояснил, что в законе появятся понятия «диспетчер автомобильных перевозок» и «диспетчер такси», которые могут в своей деятельности в том числе использовать информационные ресурсы. По словам господина Ляхновича, у диспетчера тоже есть ответственность в соответствии с законом об автомобильном транспорте, автомобильных перевозках и правилами перевозки пассажиров.

Эрдни Кагалтынов

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