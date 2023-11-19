В нескольких районах Алтайского края из-за непогоды отключилась электроэнергия

В результате шторма отключения электроэнергии зафиксированы в Михайловском, Благовещенском, Петропавловском, Солонешенском, Усть-Калманском районах Алтайского края, а также в пригороде Барнаула, сообщила пресс-служба Минпромэнерго региона. В пострадавших районах проводят восстановительные работы сотрудники «Алтайэнерго», добавили в ведомстве.

«Алтайский край и Республика Алтай — регионы зоны ответственности филиала “Алтайэнерго” — находятся во власти шторма: дождь, снег, гололед, очень сильный порывистый ветер, прогнозируется резкое похолодание»,— говорится в сообщении министерства.

Сообщается, что из-за непогоды работы по восстановлению электроснабжения осложнены. Минпромэнерго заявило о готовности к использованию резервных источников снабжения электроэнергией в социально значимых объектах на период ремонта основного оборудования. Всего их в «Алтайэнерго» 35, из них три установки уже задействованы в Волчихинском районе, сообщила пресс-служба.

Эрдни Кагалтынов