«Повышать нужно не мотивацию должников, а эффективность органов принудительного исполнения»

В Госдуме одобрили публикацию данных неплательщиков в реестре. Личные данные злостных неплательщиков алиментов и суммы их долга будут публиковаться в отдельном государственном реестре. Об этом говорится в правительственном законопроекте, принятом Госдумой в первом чтении. Управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов считает меру неэффективной и противоречащей действующему законодательству.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Иванов

Фото: предоставлено автором Алексей Иванов

Фото: предоставлено автором

«Проанализируем основные положения законопроекта. Во-первых, предлагается опубличить и сделать общедоступным содержание банка данных (реестр) должников по алиментным обязательствам до полного погашения задолженности.

Согласно положениям Конституции, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Должники по алиментным обязательствам не являются исключением. Любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) составляет предмет персональных данных, распространение которых без согласия субъекта запрещено.

Очевидно, что включение информации о должниках по алиментным обязательствам в публичный реестр без их согласия — это прямое нарушение Конституции и Закона о персональных данных.

Обработка персональных данных необходима для достижения законных целей. Однако согласно замыслу авторов законопроекта, его принятие будет способствовать эффективному и качественному исполнению судебных актов, а также повышению мотивации должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей.

Согласитесь, вряд ли помещение персональных данных должников на “доску позора” поспособствует повышению качества работы штата сотрудников органов принудительного исполнения, наделенных широким арсеналом средств для понуждения неплательщиков к исполнению своих обязательств: от возбуждения исполнительного производства до возбуждения уголовного дела.

Повышать нужно не “мотивацию должников”, а эффективность органов принудительного исполнения и исполнение действующего законодательства.

Взыскание задолженности по алиментам принципиально не отличается от взыскания задолженности, например, по налогам и сборам, особенно с должников, не имеющих постоянного источника дохода. Именно последнее и является причиной, по которой взыскание долга “зачастую принимает затяжной характер”, которую авторы законопроекта упускают из вида, путая причину и следствие. Поэтому опубличивание персональных данных вряд ли способно ускорить взыскание алиментов.

Во-вторых, авторы законопроекта предлагают дополнить закон возможностью включения в общедоступный публичный реестр “сведений о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске”.

Согласно Федеральному закону “Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации” тексты судебных актов размещаются в интернете, однако фамилии, имена и отчества участников судебного процесса, дата и место рождения, место жительства или пребывания, номера телефонов являются персональными данными применительно к судебным актам. Для обеспечения безопасности участников судебного процесса и защиты государственной и иной охраняемой законом тайны из этих актов исключаются персональные данные, вместо которых используются инициалы, псевдонимы и другие обозначения, не позволяющие идентифицировать участников судебного процесса. Авторы же законопроекта предлагают с легкостью обойти это ограничение забывая, что принимаемый закон не должен противоречить другому закону.

Считаю, что законодательная инициатива напоминает скорее популистскую меру, нарушающую конституционные права и направленную на поражение в правах отдельной категории граждан».

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