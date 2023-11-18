Николай Носков по состоянию здоровья прервал концерт в Сочи

Певец Николай Носков вынужден был прервать свой концерт в Сочи. Артисту внезапно стало плохо во время исполнения песни «Снег», пишет Telegram-канал «Сочи №1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

При этом музыканты решили доиграть композицию, а публика стала подпевать куплеты под музыкальный аккомпанемент.

На сцену артист так и не вернулся, и концерт закончился досрочно. Представители Николая в Telegram-канале певца попросили фанатов не сердиться и не обижаться.

«Николай выступил, как смог»,— прокомментировали инцидент в Telegram артиста.

Андрей Пугачев

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