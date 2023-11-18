В Москве студентку отправили под домашний арест по делу об оправдании терроризма

Хорошевский районный суд Москвы отправил под домашний арест Анастасию Улыбышеву, обвиняемую в оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба московских судов.

Согласно карточке на сайте суда, следствие просило отправить девушку в СИЗО, однако суд отказал. Под домашним арестом она пробудет два месяца — до 16 января 2024 года. По данным Telegram-канала «Осторожно,новости», Анастасия Улыбышева — 18-летняя студентка первого курса Московского городского психолого-педагогического университета (МГППУ).

Поводом для возбуждения дела, как утверждается, стали два поста девушки в приватном Telegram-канале от октября 2022 года (после подрыва Крымского моста). Девушка признала вину. По вменяемой статье ей грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Лусине Баласян