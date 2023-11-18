Уралец Евгений Тищенко 9 декабря в Дубае поборется за титул чемпиона мира WBA

Екатеринбургский боксер Евгений Тищенко официально стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA (World Boxing Association — Всемирная Боксерская Организация) в тяжелом весе до 101,6 кг, сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК. Его соперником станет Леон Харт из Германии, занимающий шестую строчку рейтинга WBA в своем весе. Бой пройдет 9 декабря в Дубае (ОАЭ).

За свою карьеру господин Харт (26 побед и пять поражений) провел 10 титульных поединков, но завоевать ему удалось только два пояса – WBO Европы (World Boxing Organization — Всемирная Боксерская Организация). и WBC Азии (World Boxing Council — Всемирный боксерский совет).

Евгений Тищенко (12 побед и одно поражение) владел титулом Европейского WBO, является сейчас десятым в рейтинге WBA категории тяжелого веса. Чемпион Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

В случае победы уральский боец станет вторым чемпионом мира из Екатеринбурга. Первым стал Шавкат Рахимов, который в 2022 году привез в столицу Урала пояс IBF World, нокаутировав Зелфа Баррета из Великобритании.

Александр Стародумов

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